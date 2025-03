Onde assistir a Bahia x Flamengo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro feminino 2025

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (27), no Joia da Princesa; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bahia e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (27), às 15h (de Brasília), no Joia da Princesa, em Feira de Santana, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro feminino 2025. A partida terá transmissão ao vivo da TV Bahêa no YouTube (confira a programação completa).

Após estrear com derrota para o São Paulo por 1 a 0, o Flamengo busca a recuperação no Brasileiro feminino para brigar pelo segundo título do torneio nacional. Por outro lado, o Bahia venceu o Internacional por 3 a 2 na rodada de estreia.

Prováveis escalações

Bahia feminino: Yanne, Aila, Mila Santos, Tchula, Luana Rodrigues, Vilma, Mariana Pires, Suelen, Dan Nunes, Cássia, Juliana Oliveira.

Mais artigos abaixo

Flamengo feminino: Isa Cruz, Fabi Simões, Núbia, Agustina Barroso, Jucinara Paz, Juliana Ferreira, Djeni, Laysa, Fernandinha, Gláucia, Cristiane.

Desfalques

Bahia

Sem desfalques confirmados.

Flamengo

Não há desfalques confirmados.

Quando é?