Onde assistir a Bahia x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2025

Equipes estreiam no Brasileirão neste domingo (30), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bahia e Corinthians se enfrentam neste domingo (30), às 20h (de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Campeão do Campeonato Baiano, o Bahia volta suas atenções para a estreia no Brasileirão após vencer o Ceará por 3 a 2 na fase de grupos da Copa do Nordeste. Na última temporada, o Tricolor Baiano terminou o torneio nacional em oitavo lugar, com 53 pontos, garantindo vaga nos playoffs da Libertadores.

Por outro lado, o Corinthians, que conquistou o Paulistão ao vencer o Palmeiras nos pênaltis, encerrou o Brasileirão 2024 na sétima posição, com 56 pontos. Ao longo de 38 jogos, a equipe somou 15 vitórias, 11 empates e 12 derrotas.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe; Gabriel Xavier (Gilberto), Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Lucho Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique; Angileri; Raniele, José Martínez, André Carrillo; Rodrigo Garro (Talles Magno); Memphis Depay; Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

Desfalques

Bahia

Michel Araújo segue lesionado.

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

Quando é?