Onde assistir a Bahia x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2025

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (14), no Estádio Joia da Princesa; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bahia e Corinthians se enfrentam nesta sexta-feira (14), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Alberto Oliveira, pela rodada de estreia do Campeonato Brasileiro sub-20 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada (veja a programação completa).

Em busca do seu segundo título no Campeonato Brasileiro Sub-20, o Corinthians quer fazer uma temporada melhor. No ano passado, a equipe foi eliminada ainda na primeira fase, terminando em 18º lugar, com 18 pontos. Em 19 jogos, somou cinco vitórias, três empates e 11 derrotas.

O Bahia, por sua vez, também foi eliminado na primeira fase do último Campeonato Brasileiro Sub-20. O Tricolor Baiano terminou em décimo lugar, com 27 pontos, apenas um a menos que o Santos, que ficou com a última vaga do G-8.

Prováveis escalações

Bahia sub-20: Iuri Jean, Gabriel Felipe, Gerald Anjos, Diego Santos, Alex Júnior, Saymon, João Neres, Guilherme Soares, Andrew, João Farias, Dell.

Corinthians sub-20: Kauê, Pellegrin, Fernando Vera, Caio Garcez, Caipira, Denner, Pedro Thomas, Bahia, Dieguinho, Gui Negão, Nícollas.

Desfalques

Bahia

Sem desfalques confirmados.

Corinthians

Não há desfalques confirmados.

Quando é?