Onde assistir a Avaí x Santos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (26), no Estádio da Ressacada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Avaí e Santos se enfrentam nesta sexta-feira (26), às 20h (de Brasília), no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela segunda rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Vice-campeão paulista, o Santos disputa a Série B pela primeira vez e venceu na rodada de estreia o Paysandu por 2 a 0. Para o confronto, o técnico Fábio Carille não poderá contar com Pedrinho, que sentiu um incômodo na região do púbis. Otero deve ser mantido no time titular.

Do outro lado, o Avaí, que foi derrotado pelo Operário-PR por 1 a 0, busca a primeira vitória na Série B. O técnico Eduardo Barroca não poderá contar com Hygor, lesionado. Gabriel Poveda é o mais cotado para assumir a posição.

Prováveis escalações

Avaí: Marcos Vinícius, Tiago, Alan Costa e Mário Sérgio; Judson, Pedro Castro, Giovanni e João Paulo; Pottker e Poveda. Técnico: Eduardo Barroca.

Santos: João Paulo; Aderlan, Joaquim, Gil e Hayner; Schmidt e Pituca; Otero, Giuliano e Guilherme; Furch. Técnico: Fábio Carille.

Desfalques

Avaí

Hygor, Ademilson e Jonathan Costa estão no departamento médico.

Santos

Pedrinho, Aderlan e Patrick são desfalques.

Quando é?

Data: sexta-feira, 26 de abril de 2024

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Estádio da Ressacada - Florianópolis, SC

Arbitragem: Lucas Paulo Torezin (árbitro), Rafael Trombeta e Lucas Costa (assistentes), William Machado (quarto árbitro), Marco Aurelio Augusto (VAR)