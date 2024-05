Onde assistir a Avaí x Coritiba ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (11), pela quarta rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Avaí recebe o Coritiba na noite deste sábado (11), a partir das 21h (de Brasília), na Ressacada, em Florianópolis, pela quarta rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na 17ª posição com apenas 1 ponto, o Avaí terá o apoio de sua torcida para buscar a primeira vitória na competição. O clube contratou o técnico Gilmar dal Pozzo, que estreia neste sábado. Marcos Vinícius, recuperado de dengue, reforça a equipe.

Do outro lado, o Coritiba vem de derrota e também vive um momento conturbado. O Coxa demitiu Guto Ferreira, e será comandado pelo interino James Freitas. Bruno Melo e Jamerson cumprem suspensão e são baixas certas, e serão substituídos por Benevenuto e Gelado.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Avaí: César Augusto; Marcos Vinícius, Tiago, Gustavo Vilar e Mário Sérgio; Judson, Pedro Castro, Willian Maranhão e Giovanni; Pottker e Garcez.

Coritiba: Pedro Morisco; Natanael, Marcelo Benevenuto, Maurício Antônio e Rodrigo Gelado; Morelli e Sebastián Gómez; Lucas Ronier, Matheus Frizzo e Figueiredo; Leandro Damião.

Desfalques

Avaí

Sem desfalques confirmados.

Coritiba

Bruno Melo e Jamerson estão suspensos.

Quando é?

Data: sábado, 11 de maio de 2024

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Ressacada, Florianópolis - SC

Arbitragem: Davi de Oliveira Lacerda (árbitro), Fabiano da Silva Ramires e Pedro Amorim de Freitas (assistentes), Diego da Costa Cidral (quarto árbitro) e Marcio Henrique de Gois (VAR-FIFA) (VAR)