Onde assistir a Atlético-MG x Santos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato brasileiro sub-20

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (17), na Arena do Jacaré, pela segunda rodada do brasileirão da categoria

Atlético-MG e Santos se enfrentam nesta segunda-feira (17), às 20h (de Brasília), na Arena do Jacaré, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada (veja a programação completa).

O Galo busca a recuperação após uma estreia frustrante fora de casa. Contra o Fluminense, a equipe mineira não conseguiu impor seu ritmo e acabou superada por 2 a 0. Agora, a missão é reagir rapidamente e somar os primeiros pontos na competição.

Do outro lado, o Santos chega empolgado após uma atuação de gala na estreia. O Peixe recebeu o Botafogo e não tomou conhecimento do adversário, goleando por 4 a 1 com direito a brilho coletivo e destaque para Rafael Freitas, que balançou as redes duas vezes. Rodrigo Cezar e Luca Meirelles também deixaram suas marcas, dando ao time alvinegro confiança para manter o embalo longe de casa

Prováveis escalações

Atlético-MG: Pedro Cobra, Vitor Gabriel, Dudu Cruz, Pedro Oliveira, Denilson, David Kauã, Zé Phelipe, Eric Soares, Alisson Souza, Pedro Ataide e Lucas Louback

Santos: Rodrigo Falcão, Gabriel Simples, João Alencar, João Ananias, Vinicius Lira, Nicola Profeta, Mateus Xavier, Gustavo Henrique, Luca Meirelles, Rodrigo Cezar e Rafael Freitas

Desfalques

Atlético-MG

Sem desfalques confirmados.

Santos

Não há desfalques confirmados.

Quando é?