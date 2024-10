Onde assistir a Atlético-MG x River Plate ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal da Copa Libertadores 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (22), na Arena MRV; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-MG e River Plate se enfrentam nesta terça-feira (22), às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores 2024. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Embalado pela classificação para a final da Copa do Brasil, após eliminar o Vasco no último sábado (19), o Atlético-MG agora foca suas atenções na disputa da Libertadores. Em busca de seu segundo título no torneio, o Galo garantiu vaga na semifinal ao eliminar o Fluminense com um placar agregado de 2 a 1.

Na atual edição do torneio, o Atlético-MG encerrou a fase de grupos na liderança do Grupo G, somando 15 pontos, e nas oitavas de final eliminou o San Lorenzo com um placar agregado de 2 a 1.

"É impossível jogar tantos jogos com os mesmos jogadores. E eu acredito muito no grupo. Administrar as energias agora é fundamental. Mas quando um time tem tanta ilusão e tem um sonho grande por conseguir, o cansaço se domina. Agora não há mais cansaço, agora só sonhar. E competir, lutar e jogar para tentar conseguir. Será difícil? Muito difícil. Mas vivemos de sonhos", afirmou o técnico Milito.

Por outro lado, o River Plate busca seu quinto título da Copa Libertadores. Na fase de grupos, a equipe argentina terminou na liderança do Grupo H com 16 pontos. No mata-mata, eliminou o Talleres com um placar agregado de 3 a 1 nas oitavas de final e superou o Colo-Colo por 2 a 1 nas quartas.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Bruno Fuchs (Mariano), Battaglia, Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Fausto Vera, Otávio (Igor Gomes) e Gustavo Scarpa; Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

River Plate: Armani; Bustos, Pezzella, Pírez e Acuña; Simón, Kranevitter, Nacho Fernández; Meza, Borja e Claudio Echeverri. Técnico: Marcelo Gallardo.

Desfalques

Atlético-MG

Zaracho, Cadu e Bernard seguem no departamento médico.

River Plate

Rodrigo Aliendro e Pity Martínez estão machucados.

Quando é?