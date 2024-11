Onde assistir a Atlético-MG x Juventude ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (26), no Estádio Independência; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-MG e Juventude se enfrentam nesta terça-feira (26), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Independência, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (clique aqui e confira a programação diária).

Último compromisso antes da decisão da Copa Libertadores, o Atlético-MG terã um time alternativo pelo Brasileirão. No meio da tabela, com 44 pontos, o Galo está a três do rival Cruzeiro, sétimo colocado. Por outro lado, o Juventude briga contra o rebaixamento. Em 15º lugar, com 39 pontos, a equipe alviverde está a dois pontos do Criciúma, equipe que abre o Z-4.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Matheus Mendes; Bruno Fuchs, Igor Rabello, Battaglia e Rubens; Otávio, Paulo Vitor, Alisson e Bernard; Eduardo Vargas e Kardec.

Juventude: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Lucas Freitas e Alan Ruschel (Ewerthon); Ronaldo, Jadson e Mandaca (Nenê); Edson Carioca, Lucas Barbosa e Taliari (Gilberto).

Desfalques

Atlético-MG

Lyanco, Saravia e Mariano estão suspensos, enquanto Zaracho, Guilherme Arana e Gustavo Scarpa estão lesionados.

Juventude

Rodrigo Sam segue fora com dores no púbis, assim como Diego Gonçalves, com dores na panturrilha.

Quando é?