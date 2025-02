Onde assistir a Atlético-MG x Itabirito ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Mineiro 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (12), no Estádio Mineirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-MG e Itabirito se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 19h45 (de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pela oitava rodada do Campeonato Mineiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Dependendo apenas de si para garantir a classificação à semifinal do Campeonato Mineiro, o Atlético-MG volta a campo após vencer o rival Cruzeiro por 2 a 0 na última rodada. No momento, o Galo ocupa a vice-liderança do Grupo A, com os mesmos 13 pontos do líder Tombense. Em sete jogos disputados, registra três vitórias e quatro empates.

Por outro lado, o Itabirito, já sem chances de classificação, entra em campo apenas para cumprir tabela. Atualmente, a equipe ocupa a terceira posição do Grupo B, com oito pontos e um aproveitamento de 38%.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson, Natanael, Fuchs (Rabello), Júnior Alonso e Arana; Alan Franco (Otávio), Gabriel Menino, Scarpa e Rubens (Bernard); Júnior Santos e Hulk.

Itabirito: Castro; Cesinha, Luanderson, Jamerson, Bryan; Crecci, Alexander, D. Lucas; Ramon, Luan e Reis.

Desfalques

Atlético-MG

Lyanco cumprirá suspensão.

Itabirito

Sem desfalques confirmados.

Quando é?