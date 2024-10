Onde assistir a Atlético-MG x Grêmio ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (9), na Arena MRV; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-MG e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 19h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, em jogo atrasado da sexta rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Após empatar em 2 a 2 com o Vitória na última rodada, o Atlético-MG busca reencontrar o caminho das vitórias no Brasileirão. Com 37 pontos e dois jogos a menos, o Galo está a nove pontos do Internacional, time que fecha o G-6.

Por outro lado, o Grêmio, com 35 pontos, vem de dois empates e duas vitórias nos últimos quatro jogos disputados. Para o confronto fora de casa, o técnico Renato Portaluppi terá os retornos de Marchesín e Monsalve, que cumpriram suspensão na vitória sobre o Fortaleza por 3 a 1.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Matheus Mendes; Mariano, Lyanco, Bruno Fuchs, Rubens; Gustavo Scarpa, Fausto Vera, Battaglia, Igor Gomes; Deyverson (Paulinho) e Hulk (Cadu).

Grêmio: Marchesín; Igor Serrote, Jemerson (Gustavo Martins), Kannemann, Reinaldo; Dodi, Pepê, Edenílson, Cristaldo; Aravena e Braithwaite.

Desfalques

Atlético-MG

Everson cumprirá suspensão, enquanto Guilherme Arana, Bernard, Zaracho e Alisson estão lesionados.

Grêmio

Soteldo e Villasanti estão defendendo suas respectivas seleções.

Quando é?

Data: quarta-feira, 9 de outubro de 2024

Horário: 19h30 (de Brasília)