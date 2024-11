Onde assistir a Atlético-MG x Botafogo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (20), na Arena Independência; confira a transmissão e outras informações do jogo

Dez dias antes da final da Copa Libertadores, Atlético-MG e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), na Arena Independência, em Belo Horizonte, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Em busca da recuperação no Brasileirão, o Atlético-MG busca reencontrar o caminho da vitória após três empates e duas derrotas. No momento, o Galo ocupa o meio da tabela, com 42 pontos e apenas cinco de frente para o Z-4.

"Sabemos que tem vários fatores que influenciam e que não deveriam influenciar. Vamos ajustar as pequenas coisas, os pequenos detalhes. Temos um jogo importante agora na quarta-feira que será o começo da final", afirmou Igor Gomes,

Já o Botafogo está na liderança do Brasileirão, com 68 pontos, quatro a mais que o Palmeiras, segundo colocado. Com uma vitória nesta quarta, o Alvinegro pode deixar o título encaminhado.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Saravia, Battaglia, Lyanco e Rubens (Alisson); Otávio, Fausto Vera, Gustavo Scarpa e Bernard (Zaracho ou Deyverson); Paulinho e Hulk.

Botafogo: John; Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore e Marlon Freitas; Júnior Santos (Luiz Henrique), Eduardo (Savarino) e Thiago Almada; Tiquinho Soares.

Desfalques

Atlético-MG

Cadu e Guilherme Arana estão machucados.

Botafogo

Luiz Henrique, Gatito Fernández, Igor Jesus e Alex Telles estão com suas respectivas seleções.

Quando é?