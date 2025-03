Onde assistir a Atlético de Madrid x Barcelona ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol 2024/25

Duelo vale a ponta da tabela de LaLiga; veja quem transmite e as prováveis escalações

Atlético de Madrid e Barcelona vão a campo neste domingo (16), às 17h (horário de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25. O jogo será no Estádio Cívitas Metropolitano, em Madri, e terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, serviço de streaming alinhado à emissora (clique aqui e confira a programação na íntegra).

Atual terceiro colocado da tabela, o Atleti volta a LaLiga após a dura eliminação para o Real Madrid na Champions League no meio da semana. Com uma vitória, a equipe de Diego Simeone pode assumir a liderança provisória, dependendo dos resultados da rodada.

O Barça lidera a competição com 57 pontos, um a mais que o Atlético, e ainda tem um jogo a menos. Os comandados de Hansi Flick vêm de seis vitórias consecutivas no Espanhol, além do embalo da classificação na Champions sobre o Benfica nesta semana.

Nos últimos dez confrontos entre as equipes, o Barcelona leva vantagem, com cinco vitórias contra três do Atlético e dois empates. O encontro mais recente foi na semifinal da Copa do Rei e terminou em um eletrizante 4 a 4.

Prováveis escalações

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Giménez, Lenglet e Galán; Giuliano Simeone, Witsel, Barrios e Gallagher; Griezmann e Alvarez. Técnico: Diego Simeone.

Barcelona: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez e Baldé; Pedri, De Jong e Dani Olmo; Yamal, Lewandowski e Raphinha. Técnico: Hansi Flick.

Desfalques

Atlético de Madrid

Angel Correa foi expulso no último jogo de LaLiga, contra o Getafe, e desfalca a equipe por suspensão.

Barcelona

Ter Stegen, Andreas Christensen e Marc Bernal estão lesionados.

Quando é?