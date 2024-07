Onde assistir a Atlético-GO x Vasco ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (17), no Estádio Antônio Accioly; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-GO e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 19h (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Ainda sem data para a estreia de Philippe Coutinho, o Vasco volta a campo embalado por uma sequência de três vitórias consecutivas no Brasileirão. Atualmente, a equipe carioca ocupa o meio da tabela, com 20 pontos.

Do outro lado, o Atlético-GO está na zona de rebaixamento, com apenas 11 pontos, e está em busca da primeira vitória no Estádio Antônio Accioly, além de encerrar o jejum de sete rodadas sem vencer no Brasileirão.

"É uma coisa que tem nos incomodado muito e também ao torcedor. Infelizmente, são coisas que não conseguimos controlar. No começo do ano, éramos o time que praticamente não perdia em casa, já havia quase um ano. Essa fase passou, mas tenho certeza que nessa vida tudo é fase e circunstância. O que cabe a nós é não perder a confiança e a convicção no nosso trabalho. Nesse jogo, é pegar o que estamos treinando para minimizar os gols e voltar a vencer em casa", afirmou Rhaldney.

Prováveis escalações

Atlético-GO: Ronaldo; Maguinho, Adriano Martins, Alix Vinícius e Guilherme Romão; Lucas Kal, Baralhas, Rhaldney e Shaylon; Luis Fernando e Derek.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho e Praxedes (Payet ou JP); Adson, David e Vegetti.

Desfalques

Atlético-GO

Pedro Henrique e Gustavo Campanharo seguem no DM.

Vasco

Paulinho, Jair, João Victor e Estrella estão machucados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 17 de julho de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Antônio Accioly - Goiânia, GO

Arbitragem: Matheus Delgado (árbitro), Daniel Luis Marques e Leandro Matos (assistentes), Luciano da Silva (quarto árbitro), Marcio Henrique de Gois (VAR)