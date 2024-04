Onde assistir a Atlético-GO x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste domingo (21), pela terceira rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-GO e São Paulo se enfrentam neste domingo (21), a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

O Atlético-GO está enfrentando uma sequência de duas derrotas consecutivas no Brasileirão. Na rodada de estreia, o Dragão sofreu uma derrota de 2 a 1 para o Flamengo, seguida por outra derrota para o Botafogo, com o placar de 1 a 0. O técnico Jair Ventura retorna ao comando da equipe após cumprir suspensão.

Do outro lado, o São Paulo também está buscando os primeiros pontos no Brasileirão, após perder para o Fortaleza e para o Flamengo, ambos os jogos por 2 a 1. A equipe está atualmente sem técnico, após a demissão de Thiago Carpini. O auxiliar Milton Cruz assumirá o comando da equipe interinamente.

Prováveis escalações

Atlético-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão (Maguinho), Luiz Felipe (Alix), Pedro Henrique, Guilherme Romão; Rhaldney, Baralhas, Shaylon; Alejo Cruz, Emiliano Rodríguez, Luiz Fernando.

São Paulo: Rafael, Igor Vinicius (Ferraresi), Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia, Alison e Michel Araujo (Galoppo); Erick, Luciano e Calleri.

Desfalques

Atlético-GO

Sem desfalques confirmados.

São Paulo

Moreira, Luiz Gustavo, James Rodríguez, Lucas, Rafinha e Patryck estão machucados.

Quando é?

Data: domingo, 21 de abril de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Antônio Accioly - Goiânia, GO

Arbitragem: Braulio da Silva (árbitro), Rodrigo Figueiredo e Thiaggo Americano (assistentes), Bruno Nogueira (quarto árbitro), Rodolpho Toski (VAR)