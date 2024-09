Onde assistir a Atlético-GO x Fluminense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (29), no Estádio do Dragão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-GO e Fluminense se enfrentam neste domingo (29), às 16h (de Brasília), no Estádio do Dragão, em Goiânia, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Rio de Janeiro, Goiás, Espírito Santo, Tocantins e Juiz de Fora) na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na lanterna do Brasileirão, com apenas 18 pontos conquistados, o Atlético-GO volta a campo pressionado pela vitória após três derrotas consecutivas. Na luta contra o rebaixamento, o Dragão precisa ganhar pelo menos nove dos 11 jogos restantes para ainda sonhar com a permanência.

"Não tem nada perdido, (o campeonato) só acaba dia 8 de dezembro. Então, daqui até lá, vamos jogar e vamos vencer que é o mais importante para retomar nossa confiança dentro do campeonato", afirmou o zagueiro Alix Vinícius.

Mais artigos abaixo

Por outro lado, o Fluminense, eliminado da Copa Libertadores pelo Atlético-MG com um placar agregado de 2 a 1, volta suas atenções para o Brasileirão. Na zona de rebaixamento, com 27 pontos, o Tricolor está a apenas um ponto do Vitória, primeiro clube fora do Z-4, mas com um jogo a menos.

Prováveis escalações

Atlético-GO: Pedro Rangel (Ronaldo); Bruno Tubarão, Alix Vinícius, Adriano Martins e Guilherme Romão; Gonzalo Freitas, Gabriel Baralhas, Alejo Cruz e Shaylon; Jan Hurtado e Luiz Fernando.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva (Antônio Carlos), Thiago Santos, Diogo Barbosa (Gabriel Fuentes ou Marcelo); Bernal, Martinelli, Ganso; Arias, Serna, Kauã Elias (Cano).

Desfalques

Atlético-GO

Joel Campbell está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Fluminense

Felipe Melo cumprirá suspensão, enquanto Nonato e Lelê seguem no DM.

Quando é?