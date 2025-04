Onde assistir a Atlético de Madrid x Barcelona ao vivo na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal da Copa do Rei 2024/25

Copa do Rei

Rivais voltam a medir forças, após dramático 4 a 4 no jogo de ida; veja tudo o que você precisa saber

Atlético de Madrid e Barcelona se enfrentam na tarde desta quarta-feira (2), às 16h30 (de Brasília), no Riyadh Air Metropolitano, em Madri, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Rei 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da Disney+ Premium, no streaming (veja a programação completa aqui).

Após um emocionante empate em 4 a 4 na partida de ida, o Atlético de Madrid tem mais uma chance de decidir vaga em casa, após a eliminação para o Real Madrid na Champions League. E a Copa do Rei é a melhor chance de título dos Colchoneros, já que os nove pontos de distância para o Barça na La Liga deixam a posição da equipe na corrida pelo título do Espanhol bem delicada. O objetivo, portanto, é garantir a primeira final da copa desde 2012/13.

O Barcelona, enquanto isso, vive ótima fase. Os catalães não perdem há 20 jogos - a última veio justamente nas mãos do Atlético, em dezembro, pela La Liga - e seguem vivos na briga pela Tríplice Coroa, contando com seu poderoso ataque, que já marcou 139 gols nesta temporada. Ademais, o histórico recente nas semis da Copa do Rei é positivo: apenas uma eliminação em nova ocasiões.

Mais artigos abaixo

Em caso de um novo empate no tempo regulamentar, a decisão irá para a prorrogação. Persistindo a igualdade, pênaltis. O vencedor enfrentará o Real Madrid na final do torneio.

Prováveis escalações

Atlético de Madrid: Musso; Llorente, Gimenez, Lenglet e Reinildo; Simeone, Barrios, De Paul e Samuel Lino; Álvarez e Griezmann. Técnico: Diego Simeone.

Bareclona: Szczesny; Koundé, Cubarsi, Martínez e Balde; De Jong e Pedri; Yamal, Gavi e Raphinha; Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.

Desfalques

Atlético de Madrid

Ángel Correa (suspenso).

Barcelona

Andreas Christensen, Pau Cubarsi (dúvidas), Dani Olmo, Marc-André ter Stegen, Marc Bernal e Marc Casado (lesionados)

Quando é?