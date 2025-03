Onde assistir a Atlanta United x Inter Miami ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Lionel Messi na MLS 2025

Equipes entram em campo neste domingo (16), pela 4ª rodada da temporada regular; veja como acompanhar na internet

O Atlanta United e o Inter Miami, ambos da Conferência Leste, se enfrentam na noite deste domingo (16), às 20h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, na Geórgia, pela quarta rodada da temporada regular da Major League Soccer, a MLS, na temporada de 2025. A partida terá transmissão ao vivo e exclusivo da Apple TV+, no streaming, através do pacote MLS Season Pass (veja a programação completa aqui).

Após três jogos disputados, o Atlanta United já se vê em uma situação incômoda na tabela. O time soma apenas quatro pontos em nove disputados, com uma única vitória, e ocupa a 11ª posição da Conferência Leste, fora da zona de classificação para os playoffs. A maior preocupação está no desempenho de Miguel Almirón, principal reforço da equipe para a temporada, que até agora contribuiu apenas com uma assistência desde seu retorno.

O Inter Miami, por sua vez, vive um momento bem mais positivo, de olho em sua participação no Mundial de Clubes em junho. Na MLS, a equipe soma duas vitórias e um empate, figurando entre os primeiros colocados da Conferência Leste, com a possibilidade de assumir a liderança em caso de vitória sobre o Atlanta.

Ao mesmo tempo, o time acaba de confirmar vaga nas quartas de final para encarar o LAFC, em duas mãos, da Copa dos Campeões da Concacaf ao eliminar o Cavalier, da Jamaica, mesmo com Lionel Messi ausente em boa parte da eliminatória devido a uma lesão. Aliás, o argentino deve ganhar mais minutos após se recuperar de um problema muscular e pode até começar como titular, depois de atuar por 20 minutos no meio de semana e marcar o gol que selou a classificação do Inter Miami no torneio continental.

Prováveis escalações

Atlanta Stadium: Guzan; Edwards, Gregersen, Williams, Amador; Slisz, Muyumba, Miranchuk; Almirón, Lobjanidze e Lath. Técnico: Ronny Deila.

Inter Miami: Ustari; Fray, Allen, Lujan, Alba; Busquets, Bright, Cremaschi; Allende (Lionel Messi), Segovia e Luis Suárez. Técnico: Javier Macherano.

Desfalques

Atlanta Stadium

Jamal Thiare, Ronald Hernandez e Brooks Lennon estão fora.

Inter Miami

Fabrice Picault e Marcelo Weigandt são desfalques.

