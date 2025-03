Onde assistir a Athletico-PR x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Copa do Brasil sub-17 2025

Equipes entram em campo nesta terça-feira (18), no CAT Caju; confira a transmissão e outras informações do jogo

Athletico-PR e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira (18), às 15h (horário de Brasília), no CT do Caju, em Curitiba, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil sub-17 2025. A partida não terá transmissão ao vivo (confira a programação completa).

Em busca do título inédito da Copa do Brasil, o Athletico-PR garantiu a classificação para as oitavas de final ao eliminar o Hope Internacional por 5 a 2 na primeira fase. Já o São Paulo tenta conquistar seu terceiro troféu no torneio. Na estreia, venceu o Ismaily por 6 a 2. O jogo de volta está marcado para a próxima terça-feira (25), em Cotia.

Em seis jogos disputados entre as equipes, o São Paulo registra três vitórias, contra duas do Athletico-PR, além de um empate. No último encontro válido pela Copa do Brasil sub-17, as equipes empataram por 2 a 2.

Prováveis escalações

Athletico-PR sub-17:Pedro; Marcos, Murilo, Victão e Matheus Navarro; Afonso, Leonardo Cerci e Ítalo; Bruninho, Richey e Davi Alves.

São Paulo sub-17: Carlos; Cainan, Thiago, Ryan e Geovanne; Vitor, Renan e Calci; Tiago Santos, Brenno e Lino.

Desfalques

Athletico-PR

Sem desfalques confirmados.

São Paulo

Não há desfalques confirmados.

Quando é?