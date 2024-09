Onde assistir a Athletico-PR x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (01), na Ligga Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Athletico-PR e Palmeiras se enfrentam neste domingo (01), às 18h30 (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão da Cazé TV no Prime Video e da Rede Furacão no streaming (veja a programação completa).

Após a derrota por 2 a 1 para o Vasco no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o Athletico-PR volta suas atenções para o Brasileirão. Ocupando uma posição no meio da tabela com 29 pontos, o Furacão não vence no torneio há quatro rodadas, acumulando três derrotas e um empate.

Do outro lado, o Palmeiras está embalado com a goleada aplicada sobre o Cuiabá por 5 a 0 na última rodada. Com 44 pontos, o Verdão está na briga pelas primeiras posições do Brasileirão. Para o confronto, o técnico Abel Ferreira não deve ter Vitor Reis à disposição. Assim, Murilo e Gustavo Gómez devem ser os titulares.

Prováveis escalações

Athletico-PR: Léo Linck; Erick, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Gabriel, Christian (João Cruz) e Zapelli; Cuello, Canobbio e Mastriani.

Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha (Giay), Murilo, Gustavo Gòmez e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos (Zé Rafael) e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Estêvão e Flaco López.

Desfalques

Athletico-PR

Fernando cumprirá suspensão, enquanto Pablo e Fernandinho seguem fora.

Palmeiras

Vitor Reis e Mayke estão lesionados.

Quando é?

Data: domingo, 01 de setembro de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Ligga Arena - Curitiba, PR