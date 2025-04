Onde assistir a Athletic Club x CRB ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2025

Equipes voltam a campo pela segunda divisão neste domingo, no Independência; veja quem transmite

Athletic Club e CRB se enfrentam neste domingo (13), às 16h (horário de Brasília), pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2025. O jogo será no Independência, em Belo Horizonte, e terá transmissão do Disney+ Premium, via streaming (clique aqui e confira a programação do dia).

Após estrear com derrota para o Atlético-GO, em Goiânia, por 4 a 2, a equipe mineira faz seu primeiro jogo em casa pela segundona. Vice-campeão da Série C de 2024, o time já conquistou o Troféu Inconfidência no Campeonato Mineiro deste ano e, agora eliminado da Copa do Brasil, volta suas atenções exclusivamente para a liga.

Já o atual campeão alagoano entra em campo buscando a segunda vitória na Série B. Na estreia, o clube nordestino venceu a Chapecoense em casa por 1 a 0 e, agora, quer somar mais três pontos para se manter entre os primeiros colocados.

As equipes se enfrentaram em março do ano passado, pela segunda fase da Copa do Brasil de 2024. Na ocasião, o CRB venceu por 2 a 0, garantindo a classificação.

Prováveis escalações

Athletic Club: Adriel; Wesley Gasolina, Edson Miranda, Sidimar e Yuri; Diego Fumaça, Sandry, David Braga e Amorim; Max e Lincoln. Técnico: Roger Silva.

CRB: Matheus Albino; Hayner, Segovia, Henri e Willian Bahia; Kallyel, Higor Meritão e Danielzinho; Thiaguinho, Daniel Lima e David da Hora. Técnico: Eduardo Barroca.

Desfalques

Athletic Club

Sem desfalques confirmados.

CRB

Sem desfalques confirmados.

Quando é?