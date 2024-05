Onde assistir a Athletic Club x Aparecidense ao vivo na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (20), pela quinta rodada da Série C; confira como acompanhar e outras informações

Athletic Club recebe o Aparecidense na noite desta segunda-feira (20), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Joaquim Portugal, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Série C. A partida será transmitida pelo DAZN, no streaming, e pelo Nosso Futebol+, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

O Athletic vive um momento mágico na temporada. Invicto há seis jogos, a equipe comandada por Roger Rodrigues vem colecionando vitórias consistentes e uma defesa sólida, que sofreu apenas um gol até aqui. A equipe chega ao confronto confiante após golear o CSA por 5 a 0 na última rodada e a expectativa é de manter o ritmo positivo para alcançar o tão sonhado acesso à Série B.

Do outro lado, a Aparecidense vem de um empate em 1 a 1 com o São Bernardo e ocupa a nona posição na tabela, com 5 pontos. A equipe goiana busca embalar na competição e entrar na zona de classificação, mas para isso terá o difícil desafio de superar o líder invicto.

Mais artigos abaixo

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!

Prováveis escalações

Athletic Club: Não divulgada.

Aparecidense: Não divulgada.

Desfalques

Athletic Club

Sem desfalques confirmados.

Aparecidense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?