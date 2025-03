Onde assistir a Athletic Bilbao x Roma ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Liga Europa 2024/25

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (13), no Estádio San Mamés; confira a transmissão e outras informações do jogo

Athletic Bilbao e Roma se enfrentam nesta quinta-feira (13), às 14h45 (de Brasília), no Estádio San Mamés, pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga Europa 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da Cazé TV no YouTube (veja a programação completa).

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Empoli no Campeonato Italiano, a Roma volta suas atenções para a Liga Europa. A equipe garantiu vaga nas oitavas de final ao eliminar o Porto nos playoffs por 4 a 3. Na fase de grupos, terminou em 15º lugar, com 12 pontos. Como venceu o jogo de ida por 2 a 1, tem a vantagem do empate para avançar às quartas de final.

Por outro lado, o Athletic Bilbao precisa vencer por dois gols de diferença para avançar às oitavas de final. Na primeira fase, o time espanhol terminou na vice-liderança com os mesmos 19 pontos que a líder Lazio. Em nove jogos disputados, registra seis vitórias, um empate e duas derrotas na Liga Europa 2024/25.

Prováveis escalações

Athletic Bilbao: Agirrezabala; De Marcos, Inigo, Paredes, Yuri; Ruiz Inigo, Jaurezigar, Iñaki Williams, Gomez, Nico Williams e M. Sannadi.

Roma: Svilar; Hummels, Mancini, Ndicka; Rensch, Paredes, Cristante, Angeliño, Pellegrini; El Shaarawy e Dovbyk.

Desfalques

Athletic Bilbao

Daniel Vivian e Alvaro Djalò estão lesionados, enquanto Yeray Álvarez, expulso no primeiro jogo, cumprirá suspensão.

Roma

Zeki Celik está lesionado.

Quando é?