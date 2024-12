Onde assistir a Atalanta x Real Madrid ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League 2024/25

Equipes entram em campo nesta terça-feira (10), no Estádio Gewiss; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atalanta e Real Madrid se enfrentam nesta terça-feira (10), às 17h (de Brasília), no Estádio Gewiss, pela sexta rodada da UEFA Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do SBT na TV fechada, do TNT na TV fechada e da Max via streaming (veja a programação completa).

Após a vitória por 3 a 0 sobre o Girona no Campeonato Espanhol, o Real Madrid agora concentra suas atenções na Champions League. Buscando recuperação no torneio, os merengues ocupam a 24ª posição, com seis pontos. Maior campeã da competição, com 15 títulos, a equipe espanhola tenta superar uma sequência de duas derrotas consecutivas.

Por outro lado, o Atalanta, em quinto lugar, com 11 pontos, registra três vitórias e dois empates, aproveitamento de 73% no torneio.

Em três jogos disputados entre as equipes, o Real Madrid mantém aproveitamento de 100%, com três vitórias. No último encontro válido pela final da Supercopa da UEFA 2024, os merengues venceram por 2 a 0.

Prováveis escalações

Atalanta: Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; de Roon, Ederson, Bellanova, Ruggeri, Pasalic; De Ketelaere (Retegui), Lookman. Técnico: Gian Piero Gasperini.

Real Madrid: Courtois; Vázquez, Tchouaméni, Rüdiger, Fran García; Valverde, Modric, Bellingham (Ceballos); Güler, Brahim Díaz, Mbappé. Técnico: Carlo Ancelotti.

Desfalques

Atalanta

Juan Cuadrado e Gianluca Scamacca estão lesionados.

Real Madrid

Carvajal, Camavinga, Vinicius Júnior, Éder Militão, David Alaba, Rodrygo e Mendy seguem no DM.

Quando é?

Data: terça-feira, 10 de dezembro de 2024

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Estádio Gewiss - Bérgamo, ITA