Onde assistir a Atalanta x Club Brugge ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais dos playoffs da Champions League 2024/25

Equipes entram em campo nesta terça-feira (18), no Estádio Gewiss; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atalanta e Brugge se enfrentam nesta terça-feira (18), às 17h (de Brasília), no Estádio Gewiss, em Bérgamo, pelo jogo de volta dos playoffs das oitavas de final da Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Space na TV fechada e da Max no streaming (veja a programação completa).

Após empatar sem gols com o Cagliari no Campeonato Italiano, o Atalanta volta suas atenções para a Champions League. Como perdeu o primeiro jogo por 2 a 1, precisa vencer por dois gols de diferença para avançar às oitavas de final. Na primeira fase, a equipe terminou em nono lugar, com 15 pontos.

Por outro lado, o Brugge entra em campo com a vantagem do empate. Na primeira fase, a equipe belga terminou em 24º lugar, com 11 pontos. Em nove jogos disputados, soma quatro vitórias, dois empates e três derrotas.

Prováveis escalações

Atalanta: Rui Patrício; Rafael Tolói, Hien, Djimsiti; Cuadrado, Éderson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Samardzic.

Club Brugge: Mignolet; Seys, Ordóñez, Mechele, De Cuyper; Onyedika, Jashari; Vanaken; Talbi Tzolis, Jutglà.

Desfalques

Atalanta

Kolasinac, Kossounou, Maldini, Lookman e Scalvini estão machucados.

Club Brugge

Bjorn Meijer está fora.

Quando é?

Data: terça-feira, 18 de fevereiro de 2025

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Estádio Gewiss - Bérgamo, ITA