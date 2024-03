Onde assistir a Aston Villa x Tottenham ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League

Equipes se enfrentam neste domingo (10), pela 28ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Aston Villa e Tottenham entram em campo neste domingo (10), às 10h (horário de Brasília), em duelo válido pela 28ª rodada da Premier League. O jogo será realizado no Villa Park, em Birmingham, na Inglaterra, e terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, serviço de streaming ligado à emissora do grupo Disney (confira aqui a programação completa).

Embalado por três vitórias seguidas no campeonato, o Aston Villa chega bem para o confronto direto por uma vaga na próxima Champions League. Quarto colocado com 55 pontos, o time tem cinco de vantagem para o Tottenham, mas possui um jogo a mais em relação ao adversário.

Já os Spurs vêm com certa apreensão para o duelo. Com apenas um triunfo nas últimas seis partidas fora de casa pelo campeonato, o time (em quinto na tabela) tenta mostrar que pode reverter esse quadro em Birmingham.

Nos últimos cinco jogos entre os clubes pela Premier League, são três vitórias para o Aston Villa e duas para o Tottenham. No primeiro turno, os Villans venceram em Londres por 2 a 1.

Prováveis escalações

Aston Villa: Emi Martínez; Cash, Pau Torres, Lenglet e Àlex Moreno; Douglas Luiz, McGinn; Bailey, Tielemans e Rogers; Watkins. Técnico: Unai Emery

Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven e Udogie; Bentancur, Bissouma e Maddison; Kulusevski, Son e Werner. Técnico: Ange Postecoglou

Desfalques

Aston Villa

Lesionados, Diego Carlos, Mings, Kamara, Buendía e Durán estão fora.

Tottenham

Forster, Sessegnon, Solomon e Richarlison (todos machucados) permanecem indisponíveis.

Quando é?

Data: domingo, 10 de março de 2024

Horário: 10h (de Brasília)