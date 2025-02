Onde assistir a Aston Villa x Tottenham ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa da Inglaterra 2024/25

Em casa, o Villa tenta se manter firme na busca por uma vaga em competição europeia, enquanto os Spurs buscam recupeação em um momento delicado

Aston VIlla recebe o Tottenham na tarde deste domingo (09), às 14h35 (de Brasília), no Villa Park, pela quarta rodada da Copa da Inglaterra 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

O Aston Villa tem mostrado força em casa e se mantém invicto no Villa Park desde outubro. Sob o comando de Unai Emery, a equipe conseguiu avançar diretamente para as oitavas de final da Champions League, mas tem oscilado nos torneios nacionais e ocupa agora a oitava colocação na Premier League. Apesar da derrota no clássico regional para o Wolves, os Lions contam com o bom momento como mandante para buscar a classificação.

Já o Tottenham tenta se recuperar após um duro golpe sofrido na Copa da Liga, onde foi eliminado pelo Liverpool com um sonoro 4 a 0. O time de Ange Postecoglou encerrou uma sequência negativa de seis derrotas e um empate, em sete jogos da Premier League, ao vencer o Brentford recentemente, mas segue distante da parte de cima da tabela. Agora, com um elenco bastante desfalcado, os Spurs buscam se manter vivos na copa nacional.

Prováveis escalações

Aston Villa: Olsen; Garcia, Kamara, Konsa, Maatsen; Tielemans, Onana; Rogers, McGinn, Ramsey; Malen. Técnico: Unai Emery.

Tottenham: Kinsky; Porro, Danso, Davies, Spence; Bissouma, Bentancur, Bergvall; Kulusevski, Tel, Son. Técnico: Ange Postecoglou.

Desfalques

Aston Villa

Pau Torres, Ross Barkley, Matty Cash e Tyrone Mings (lesão).

Tottenham

James Maddison, Brennan Johnson, Dominic Solanke, Guglielmo Vicario, Destiny Udogie, Timo Werner, Radu Dragusin, Cristian Romero, Micky van de Ven e Wilson Odobert (lesão). Richarlison é dúvida.

Quando é?