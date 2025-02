Onde assistir a Aston Villa x Liverpool, ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Em momentos distintos na Premier League, clubes realizam jogo adiantado da 29ª rodada

Aston Villa e Liverpool entram em campo nesta quarta-feira (19), às 16h30 (horário de Brasília), em confronto adiantado da 29ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida acontece no Villa Park e possui transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+ (confira a programação completa de futebol aqui).

Sem vencer há quatro rodadas, o Aston Villa tenta iniciar uma reação, apesar do poderoso adversário pela frente. Em nono lugar da tabela com 38 pontos, o time de Unai Emery busca uma vitória para se manter na briga por uma vaga em competições europeias.

Já o Liverpool vive situação distinta. Com quatro triunfos nos últimos cinco jogos pela Premier League, a equipe de Arne Slot quer dar mais um passo rumo ao título inglês. Líder com 60 pontos, os Reds possuem sete de vantagem para o Arsenal, segundo colocado.

O jogo em questão foi adiantado por conta da presença do Liverpool na final da Copa da Liga Inglesa contra o Newcastle, que acontece no dia 16 de março.

Prováveis escalações

Aston Villa: Emi Martínez; Andrés García, Disasi, Kamara, Digne; McGinn, Tielemans; Rogers, Asensio, Rashford; Watkins. Técnico: Unai Emery

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai; Salah, Darwin Núñez, Luis Díaz. Técnico: Arne Slot

Desfalques

Aston Villa

Lesionados, Pau Torres, Ezri Konsa, Matty Cash, Amadou Onana e Ross Barkley estão indisponíveis.

Liverpool

No departamento médico, Tyler Morton está fora. Joe Gomez e Cody Gakpo são dúvidas.

Quando é?