Onde assistir a Aston Villa x Club Brugge ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Champions League 2024/25

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (12), no Estádio Villa Park; confira a transmissão e outras informações do jogo

Aston Villa e Club Brugge se enfrentam na tarde desta quarta-feira (12), às 17h (de Brasília), no Estádio Villa Park, pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Space na TV fechada e da Max via streaming (veja a programação completa).

Após vencer o Brentford por 1 a 0 na última rodada do Campeonato Inglês, o Aston Villa volta suas atenções para a Champions League. Como venceu o primeiro jogo por 3 a 1, a equipe pode perder por até um gol de diferença para avançar às quartas de final. Na primeira fase, o time inglês encerrou sua campanha na oitava posição, com 16 pontos. Em nove jogos no torneio, soma seis vitórias, um empate e duas derrotas.

Por outro lado, o Brugge precisa vencer por três gols de diferença para avançar. Se triunfar por dois gols, leva a decisão para a prorrogação e, se necessário, para os pênaltis. Os belgas garantiram a classificação para o mata-mata após encerrarem a primeira fase na 24ª posição, com 11 pontos, e conquistaram a vaga ao eliminar a Atalanta nos playoffs com uma vitória por 5 a 2.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Aston Villa: Martinez; Disasi, Konsa, Mings, Digne; McGinn, Tielemans; Bailey, Rogers, Rashford; Watkins.

Club Brugge: Mignolet; Sabbe, Ordonez, Mechele, De Cuyper; Onyedika, Jashari; Talbi, Vanaken, Tzolis; Jutgla.

Desfalques

Aston Villa

Ross Barkley segue fora.

Club Brugge

Joaquin Seys e Bjorn Meijer estão machucados.

Quando é?