Onde assistir às semifinais do Campeonato Paulista 2022?

Um dos torneios estaduais mais equilibrados do Brasil, o Campeonato Paulista já conhece os seus quatro semifinalistas. Palmeiras, São Paulo, Red Bull Bragantino e Corinthians avançaram no torneio.

O primeiro a se classificar foi o São Paulo, que eliminou o São Bernardo na terça-feira (22). Na quarta, o Red Bull Bragantino passou pelo Santo André, enquanto o Palmeiras deixou o Ituano pelo caminho.

Na última quinta-feira (24), o Corinthians teve muitas dificuldades, mas eliminou o Guarani na disputa de pênaltis.

Quando serão os duelos da semifinal do Paulistão 2022?

Cesar Greco/Palmeiras

Os dois jogos da semifinal estão previstos para os dias 26 e 27 de março, no sábado e domingo.

O Palmeiras encara o Red Bull Bragantino no Allianz Parque, sábado, às 18h30.

Já o São Paulo recebe o Corinthians no Morumbi, domingo, às 16h.

Onde assistir ao jogo entre Palmeiras x RB Bragantino?

Getty Images

O Premiere, no pay-per-view, o Paulistão Play, na plataforma de streaming, e o canal do Paulistão no YouTube, na internet, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo deste sábado, no Allianz Parque. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Onde assistir ao jogo entre São Paulo x Corinthians?

Rubens Chiri/São Paulo/Divulgação

A Record, na tv aberta, o Premiere, no pay-per-view, o Paulistão Play, na plataforma de streaming, a HBO Max e o Estádio TNT Sports, na internet, são os canais que vão transmitir o jogo do próximo domingo, no Morumbi. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.