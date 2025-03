Onde assistir a Arsenal x Real Madrid ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League feminina 2024/25

Com as merengues em vantagem de 2 a 0 no agregado, as Gunners buscam reviravolta para chegar às semifinais da Liga dos Campeões; veja os detalhes

Arsenal e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 17h (de Brasília), no Estádio Emirates, pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fecada, além da Max e do DAZN, via streaming (veja a programação completa).

As Gunners precisam reverter a derrota por 2 a 0 no jogo de ida, mas confiam no fator casa para alcançar a oitava semifinal de Champions de sua história. O time de Renée Slegers venceu todos os seis jogos como mandante na competição, com pelo menos três gols em quatro deles. No fim de semana, goleou o Liverpool por 4 a 0 pelo Campeonato Inglês, garantindo mais confiança para o duelo.

O Real Madrid chega embalado após a vitória heroica, por 3 a 1, sobre o Barcelona no clássico espanhol. O time de Alberto Toril, que nunca chegou a uma semifinal europeia, busca administrar a vantagem conquistada com os gols de Linda Caicedo e Athenea del Castillo no primeiro confronto. Fora de casa, tem um retrospecto instável, mas não perde por dois gols ou mais na competição europeia desde 2022.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Arsenal: Van Domselaar; Fox, Williamson, Catley, McCabe; Walti, Maanum; Kelly, Caldentey, Foord; Russo. Técnica: Renée Slegers

Real Madrid: Misa; Garcia, Lakrar, Mendez, Carmona; Toletti, Angeldal; Del Castillo, Weir, Caicedo; Redondo. Técnico: Alberto Toril

Arsenal

Kim Little é dúvida, enquanto Lotte Wubben-Moy segue fora

Real Madrid

Melanie Leupolz, Rocío Gálvez e Teresa Abelleira estão fora, enquanto Sheila García, Olga Carmona, Caicedo e Caroline Weir devem voltar ao time titular.

Quando é?