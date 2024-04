Onde assistir a Arsenal x Aston Villa ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League

Times se enfrentam neste domingo pela 33ª rodada do campeonato; confira mais detalhes

Arsenal e Aston Villa entram em campo neste domingo (14), às 12h30 (horário de Brasília), em confronto válido pela 33ª rodada da Premier League. O jogo será realizado no Emirates Stadium e terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Sem perder ainda em 2024 pela Premier League (são 10 vitórias e um empate neste período), o Arsenal tenta fazer a lição de casa para voltar à liderança do campeonato e seguir forte na briga pelo título que não vem há 20 anos. No entanto, os Gunners tem um adversário bastante competitivo pela frente, além das atenções divididas com o duro jogo de volta contra o Bayern pela Champions League na quarta-feira.

Brigando por uma vaga na próxima Champions (competição que não disputa desde 1983), o Aston Villa busca trazer de Londres pontos que podem ser preciosos nesta batalha travada pelo quarto lugar com o Tottenham. Empatados com 60 pontos neste momento, os Villans também precisam lidar com o desgaste para o segundo jogo contra o Lille, que acontece na quinta pela Conference League.

Nas últimas cinco partidas entre as equipes pela Premier League, o Arsenal leva ampla vantagem com quatro vitórias e uma derrota. O único triunfo do Aston Villa aconteceu justamente no último encontro. Pelo primeiro turno, os Villans venceram em casa por 1 a 0, graças a um gol do capitão McGinn.

Prováveis escalações

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães, Zinchenko; Rice, Jorginho, Odegaard; Saka, Havertz, Gabriel Jesus. Técnico: Mikel Arteta.

Aston Villa: Martínez; Konsa, Diego Carlos, Pau Torres, Digne; Iroegbunam, Tielemans; Bailey, McGinn, Rogers; Watkins. Técnico: Unai Emery.

Desfalques

Arsenal

Ainda se recuperando da lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, Timber segue fora.

Aston Villa

Depois de receber o 10º cartão amarelo nesta Premier League, Douglas Luiz cumpre o primeiro dos dois jogos de suspensão. Machucados, Mings, Kamara, Buendía e Jacob Ramsey também estão fora. De volta aos treinos, Lenglet (pancada) e Cash (coxa) têm presença incerta.

