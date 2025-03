Onde assistir a Arouca x Porto ao vivo, na internet e na TV no Brasil e em Portugal, escalação, horário e mais do Campeonato Português 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (1), no Estádio Municipal de Arouca; confira a transmissão e outras informações do jogo

Arouca e Porto se enfrentam neste sábado (1), às 15h (de Brasília), no Estádio Municipal de Arouca, em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Português 2024/25. No Brasil, a partida terá transmissão ao vivo da ESPN 3 na TV fechada e do Disney+ via streaming. Em Portugal, a transmissão ficará por conta da Sport tv1 também na TV fechada (confira a programação completa).

Eliminado da Liga Europa, o Porto agora concentra suas atenções no Campeonato Português. A equipe ocupa a terceira posição, com 47 pontos, seis a menos que Sporting e Benfica, líder e vice-líder, respectivamente. Na última rodada, os Dragões empataram em 1 a 1 com o Vitória SC.

Por sua vez, o Arouca está na 12ª colocação, com 25 pontos. Em 23 partidas, o time acumula seis vitórias, sete empates e 10 derrotas.

Prováveis escalações

Arouca: Mantl; Alex Pinto, Chico Lamba, Fontán, Weverson; Fukui, David Simão; Trezza, Sylla, Gozálbez; Henrique Araújo.

Porto: Diogo Costa; Pérez, Djaló, Otávio; João Mário, Eustáquio, Varela, Francisco Moura; Mora, Fábio Vieira, Samu.

Desfalques

Arouca

Sem desfalques confirmados.

Porto

Grujic, Pepê e Vasco Sousa estão no departamento médico.

Quando é?