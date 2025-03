Onde assistir a Arábia Saudita x China ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo de 2026

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (20), pela sétima rodada da terceira fase; veja como acompanhar na TV e na internet

A Arábia Saudita recebe a China na manhã desta quinta-feira (20), às 15h15 (de Brasília), no Al-Awwal Park, pela sétima rodada do grupo B da terceira fase das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo do do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

A Arábia Saudita vive momento de oscilação nas Eliminatórias, mas mantém o objetivo de se classificar de forma direta para a Copa de 2026. A equipe soma seis pontos em seis partidas, com uma vitória, três empates e duas derrotas nesta terceira fase. O último triunfo foi justamente sobre a China, em setembro de 2024, por 2 a 1. Desde então, são dois empates e duas derrotas. Mesmo sem vencer há quatro rodadas, os sauditas confiam na força em casa, onde perderam apenas duas vezes nos últimos 27 jogos de Eliminatórias. A esperança é que o retorno do técnico Hervé Renard traga de volta a consistência que faltou sob o comando de Roberto Mancini.

Lanterna do grupo, a China também soma seis pontos, mas com duas vitórias e quatro derrotas nesta terceira fase. No total das Eliminatórias, são quatro vitórias, quatro empates e seis derrotas, números que refletem a irregularidade da equipe. Após duas vitórias seguidas, a seleção chinesa voltou a perder, sendo derrotada por 3 a 1 pelo Japão. Além disso, sofreu 16 gols e marcou apenas seis nesta fase.

Prováveis escalações

Arábia Saudita: não divulgada.

China: não divulgada.

Desfalques

Arábia Saudita

Sem desfalques confirmados.

China

Sem desfalques confirmados.

Quando é?