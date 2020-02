Onde assistir aos jogos do Brasileirão feminino 2020?

Principal competição da modalidade inicia neste fim de semana com clássico estaduais e regionais

A bola vai rolar neste fim de semana para o início do Campeonato Brasileiro Feminino A-1. A principal competição nacional da modalidade terá a participação de estrelas da como Cristiane ( ), Duda ( ), Andressinha ( ) e Bábara (Avaí/Kindermann-SC), e classificará o time vencedor à edição da 2021.

A rodada inicia neste sábado (8), com quatro jogos, seguidos por outros três no domingo (9) e um na segunda-feira (10).

Times participantes

Onde vai passar?



(Foto: Bruno Teixeira/Ag. Corinthians)

Todos os jogos da temporada serão transmitidos ao vivo. A Band e o Twitter detém os direitos de transmissão, além da prioridade de escolha das partidas. Já a CBF irá mostrar as partidas restantes por meio de seu site.

Maiores campeões



(Foto: Pedro E.G. Azevedo/Santos FC)

Em sete edições, a Ferroviária é a equipe que mais venceu a competição: em 2014 e 2019. Os outros times vencedores são Centro Olímpico-SP (2013), Rio Preto-SP (2015), Flamengo (2016), Santos (2017) e Corinthians (2018).

Forma de disputa

As 16 equipes se enfrentarão entre si e as oito melhores colocadas avançarão à fase de mata-mata, com jogos de ida e volta.

A primeira rodada