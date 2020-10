Onde assistir ao vivo Tottenham x LASK Linz, pela Liga Europa?

Spurs recebem austríacos em duelo de abertura do grupo J; veja onde acompanhar na TV e na internet

Em duelo de abertura do grupo J da , o recebe o LASK Linz nesta quinta-feira (22), no Tottenham Stadium, a partir das 16h (de Brasília). A partida será transmitida pela Fox Sports, no canal fechado. Na Goal você poderá acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Tottenham x LASK Linz DATA Quinta-feira, 22 de outubro de 2020 LOCAL Tottenham Stadium, Londres, HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Getty Images

A partida será transmitida pela Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Ainda buscando uma regularidade na temporada, o Tottenham pode ter mudanças na equipe titular. O técnico Jose Mourinho deve promover as entradas de Dele Alli, Lucas e Winks entre os titulares, enquanto Eric Dier é dúvida.

Já o LASK Linz vem de derrota no fim de semana pelo campeonato austríaco e deve mandar a campo o que tiver de melhor à disposição.

Provável escalação do Tottenham: Hart; Doherty, Sanchez, Alderweireld, Davies; Winks, Lo Celso, Alli; Lucas, Vinicius, Bale

Provável escalação do LASK Linz: Lawal; Ramsebner, Wiesinger, Filipovic; Ranftl, Holland, Michorl, Renner; Gruber, Raguz, Balic.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

TOTTENHAM

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 2 Campeonato Escocês 17 de outubro de 2020 0 x 2 Celtic Campeonato Escocês 4 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Celtic Campeonato Escocês 25 de outubro de 2020 9h (de Brasília) x Celtic 29 de outubro de 2020 14h55 (de Brasília)

LASK LINZ

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 2 17 de outubro de 2020 Milan 3 x 0 Spezia Serie A 4 de outubro de 2020

Próximas partidas