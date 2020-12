Onde assistir ao vivo a Midtjylland x Liverpool, pela Champions League?

Times duelam nesta quarta-feira (9), a partir de 14h55 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Midtjylland e duelam nesta terça-feira (9), na Arena Herning, às 14h55 (de Brasília), pela última rodada do grupo D da UEFA . A partida será transmitida pelo SPACE, na TV fechada, e pela plataforma EI Plus. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Midtjylland x Liverpool DATA Quarta-feira, 9 de dezembro de 2020 LOCAL Arena Herning - DIN HORÁRIO 14h55 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida será transmitida pelo SPACE, na TV fechada, e pela plataforma EI Plus. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Já classificado às oitavas de final, o Liverpool deve entrar em campo com uma equipe modificada. Salah, Firmino e Mane podem iniciar o duelo no banco de reservas. Além disso, o time tem uma série de desfalques que estão no departamento médico: Van Dijk, Gomez, Alisson, Thiago Alcantara, Milner, Shaqiri e Chamberlain

Do outro lado, Midtjylland não tem problemas na equipe para o duelo desta quarta-feira.

Provável escalação do Midtjylland: Hansen; Cools, Sviatchenko, Scholz, Paulinho; Anderson, Sisto, Oneyka; Dreyer, Kaba, Mabil.

Provável escalação do Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, R Williams, Koumetio, Tsimikas; Jones, Henderson, Keita; Jota, Minamino, Origi.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MIDTJYLLAND

JOGO CAMPEONATO DATA Boldklub 0 x 2 Midtjylland Campeonato Dinamarquês 5 de dezembro de 2020 1 x 1 Midtjylland Champions League 1 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Odense x Midtjylland Campeonato Dinamarquês 14 de dezembro de 2020 15h (de Brasília) Copenhage x Midtjylland Copa da 17 de dezembro de 2020 16h15 (de Brasília)

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA Liverpool 4 x 0 Premier League 6 de dezembro de 2020 Liverpool 1 x 0 Champions League 1 de dezembro de 2020

Próximas partidas