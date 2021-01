Onde assistir ao vivo a Guarani x Ponte Preta, pela Série B?

Clássico de número 198 será nesta terça (5), no Brinco de Ouro da Princesa, pela 33ª rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e fazem, nesta terça-feira (5), às 19h15 (de Brasília), o clássico de número 198 no estádio Brindo de Ouro da Princesa, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro . A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada. Na Goal , você também acompanha todos os lances do jogo em tempo real clicando aqui .

QUANDO SERÁ?

JOGO Guarani x Ponte Preta DATA Terça-feira, 5 de janeiro de 2021 LOCAL Estádio Brinco de Ouro da Princesa, Campinas - BRA HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Clássico de número 198 será no Brinco de Ouro (Foto: Divulgação/Guarani)

A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premier, na TV fechada. O torcedor também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

De olho no G-4, o Guarani terá desfalques para o clássico devido a covid-19: pablo, Romércio, Marcelo, Bruno Sávio e Érick Daltro testaram positivo.

Nosso álbum com todas as fotos do treino de hoje está disponível no flickr 🇳🇬 https://t.co/eqgvWgQw7L



📸: Thomaz Marostegan/Guarani FC pic.twitter.com/AFJzQvIS6x — Guarani FC (@oficialguarani) January 4, 2021

Provável escalação do Guarani: Gabriel Mesquita, Cristóvam, Wálber, Didi e Bidu; Bruno Silva, Murilo Rangel e Lucas Crispim; Waguininho, Renanzinho e Matheus Souza.

Também sonhando com o acesso, a Ponte Preta terá reforços para o duelo desta terça. Apodi, Dawhan e Oyama estão de volta à equipe. Por outro lado, o atacante Moisés, que sofreu escoriações após um acidente na virada do ano, é desfalque.

Provável escalação do Ponte Preta: gor Vinhas, Apodi, Luizão, Wellington Carvalho e Guilherme Lazaroni; Barreto, Zanocelo (Dawhan) e Camilo; Luan Dias (Dawhan), Bruno Rodrigues e Orobó (Matheus Peixoto).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GUARANI

JOGO CAMPEONATO DATA Guarani 0 x 1 Série B 2 de janeiro de 2021 0 x 1 Guarani Série B 23 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO CRB x Guarani Série B 11 de janeiro de 2021 20h (de Brasília) Cuiabá x Guarani 14 de janeiro de 2021 21h30 (de Brasília)

PONTE PRETA

JOGO CAMPEONATO DATA Juventude 2 x 1 Ponte Preta Série B 30 de dezembro de 2020 Ponte Preta 2 x 1 Série B 22 de dezembro de 2020

Próximas partidas