Onde assistir ao vivo a Fluminense x Goiás, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo neste domingo (31), às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Fluminense recebe o Goiás neste domingo (31), às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, em duelo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV (exceto RJ) e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

QUANDO SERÁ?

JOGO Fluminense x Goiás DATA Domingo, 31 de janeiro de 2021 LOCAL Estádio Nilton Santos - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 20h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

Quarto árbitro: Philip Georg (RJ)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Assistentes VAR: Vinicius Furlan (SP) e Evandro de Melo (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor busca subir na tabela de classificação do Brasileirão / Foto: Mailson Santana / Fluminense

A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real, a partir das 20h30 (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Há três jogos sem saber o que é perder (duas vitórias e um empate), o Fluminense aparece com 50 pontos e busca na zona de classificação para a pré-Libertadores.

Para o duelo, o técnico Marcão não terá Yago, suspenso, enquanto Fred retorna ao time titular.

Preparação finalizada! Amanhã, às 20h30, no estádio Nilton Santos, o #TimeDeGuerreiros enfrenta o Goiás! Vamos, Fluzão! 🇭🇺



📸: Lucas Merçon/FFC pic.twitter.com/znNvDZUlAB — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 30, 2021

Já o Goiás busca deixar a zona de rebaixamento, com 27 pontos, e chegar a segunda vitória consecutiva.

Depois de atuar na ala direita, o meia Shaylon retorna à sua posição, enquanto o zagueiro Fábio Sanches entrar no lugar de Iago Mendonça.

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe; Calegari, Luccas Claro, Matheus Ferraz (Nino) e Egídio; Martinelli, Yago e Michel Araújo; Luiz Henrique (Nenê), Lucca e John Kennedy.

Provável escalação do Goiás: Tadeu; David Duarte, Fábio Sanches e Heron; Taylon, Ariel Cabral, Breno, Shaylon e Jefferson; Rafael Moura e Fernandão.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Coritiba 3 x 3 Fluminense Campeonato Brasileiro 20 de janeiro de 2021 Fluminense 2 x 0 Botafogo Campeonato Brasileiro 24 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bahia x Fluminense Campeonato Brasileiro 3 de fevereiro de 2021 21h30 (de Brasília) Fluminense x Atlético-MG Campeonato Brasileiro 7 de fevereiro de 2021 16h (de Brasília)

GOIÁS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 3 x 4 Goiás Campeonato Brasileiro 24 de janeiro de 2021 Goianésia 2 x 3 Goiás Campeonato Goiano 28 de janeiro de 2021

Próximas partidas