Onde assistir ao vivo a Flamengo x Unión La Calera, pela Copa Libertadores?

Equipes entram em campo nesta terça-feira (27), às 19h15 (de Brasília), no Maracanã; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Flamengo e Unión La Calera se enfrentam na noite desta terça-feira (27), às 19h15 (de Brasília), no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo na Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x Unión La Calera DATA Terça-feira, 27 de abril de 2021 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Fla busca mais uma vitória na Libertadores / Foto: Getty Images

A Fox Sports, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta terça-feira (27). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após estrear com vitória sobre o Vélez por 3 a 2 no grupo G, o Flamengo entra em campo buscando manter o 100% de aproveitamento na Libertadores.

Para o confronto, o técnico Rogério Ceni não deve fazer grandes alterações na equipe.

Já o Unión La Calera empatou na primeira rodada com a LDU em 2 a 2, ocupando a terceira posição do grupo G, com um ponto.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves; Isla, William Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Gerson, Diego, Everton Ribeiro e De Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel Barbosa.

Provável escalação do Unión La Calera: Martin Arias; Ramírez, Christián Vilches, García e Oyanedel; Reyes, Castellani e Wiemberg; Vargas, Andrés Vilches e Rivero.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Vélez 2 x 3 Flamengo Libertadores 21 de abril de 2021 Flamengo 2 x 1 Volta Redonda Carioca 24 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x LDU Libertadores 19 de maio de 2021 21h (de Brasília) Flamengo x Vélez Libertadores 27 de maio de 2021 21h (de Brasília)

UNIÓN LA CALERA

JOGOS CAMPEONATO DATA Unión La Calera 2 x 2 LDU Libertadores 21 de abril de 2021 OHiggins 1 x 0 Unión La Calera Campeonato Chileno 24 de abril de 2021

Próximas partidas