Onde assistir ao vivo a Everton x Manchester United, pela Premier League?

Duelo e válido pela oitava rodada da Premier League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e se enfrentam neste sábado (7), no Goodison Park, a partir das 9h30 (de Brasília), pela oitava rodada da Premier League. A partida será transmitida ao vivo na ESPN , na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Quer ver a Premier League ao vivo? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x Manchester United DATA Sábado, 7 de novembro de 2020 LOCAL Goodison Park, - HORÁRIO 9h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida será transmitida ao vivo na ESPN Brasil, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após duas derrotas nas últimas rodadas, o Everton tenta reencontrar o caminho das vitórias e quer aproveitar o fator casa para se impor diante do rival. Os Toffees não poderão contar com Bgamin e Holgate, lesionados, além de Richarlison, que está suspenso. Já Coleman, James rodríguez, André Gomes e Ben Godfrey são dúvidas para Carlo Ancelotti.

Mais times

Também há dois jogos sem ganhar no Campeonato Inglês, o Manchester United carrega ainda o peso de uma derrota para o Istanbul na . Os Red Devils têm dúvida quanto as condições físicas de Lindelof e Lingard, enquanto Alex Telles aguarda por exame após ter testado positivo para covid-19. No entanto, Bailly, lesionado, é desfalque certo.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Everton: Pickford, Coleman, Mina, Keane, Digne, Allan, Delph, Doucouré, Iwobi, Rodríguez e Calvert-Lewin.

Provável escalação do Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw, McTominay, Fred, Bruno Fernandes, Greenwood, Rashford e Martial.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

EVERTON

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 1 Everton Premier League 1 denovembro de 2020 2 x 0 Everton Premier League 25 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Everton Premier League 21 de novembro de 2020 12h (de Brasília) Everton x Premier League 28 de novembro de 2020 14h30 (de Brasília)

MANCHESTER UNITED

JOGO CAMPEONATO DATA Isanbul 2 x 1 Manchester United Champions League 4 de novembro de 2020 Manchester United 0 x 1 Premier League 1 de novembro de 2020

Próximas partidas