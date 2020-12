Onde assistir ao vivo a Arsenal x Chelsea, pela Premier League?

Times duelam neste sábado (19), em Londres, pela 14ª rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e fazem o clássico da 14ª rodada do Campeonato Inglês neste sábado (26), no Emirates Stadium, a partir das 14h30 (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo da ESPN , na TV fechada. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui!

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Arsenal x Chelsea DATA Sábado, 26 de dezembro de 2020 LOCAL Emirates Stadium, Londres - ING HORÁRIO 14h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Mikel Arteta está pressionado devido a fase dos Gunners(Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real!

Qual é o número do canal da ESPN Brasil?

Por cabo:

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV HD: 570

Por satélite:

SKY: 198

SKY HD: 598

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV: 462

VIVO TV HD: 875

OI TV HD: 160

BLUTV HD: 343

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ARSENAL

Vivendo uma péssima fase, o Arsenal precisa vencer para se afastar da zona perigosa e tem dúvidas para o clássico deste sábado. Aubameyang e Gabriel Martinelli, com problemas físicos, podem ficar fora do duelo. Por outro lado, Xhaka volta à equipe após cumprir suspensão.

🗞 Our team news update ahead of #ARSCHE 👇 — Arsenal (@Arsenal) December 24, 2020

Provável escalação da Arsenal: Leno; Holding, Gabriel, Tierney; Maitland-Niles, Elneny, Xhaka, Saka; Willian, Lacazette, Pepe.

CHELSEA

De olho no G-4, o Chelsea deve seguir com Werner e Pulisic no ataque ao lado de Abraham. Os Blues têm dúvidas quanto às condições físicas e de Reece James e Chilwell, enquanto Ziyech é desfalque certo.

All attention on Arsenal 💪 pic.twitter.com/qooORmvGtB — Chelsea FC (@ChelseaFC) December 23, 2020

Provável escalação da Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Zouma, Silva, Emerson; Mount, Jorginho, Kante; Werner, Abraham, Pulisic.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ARSENAL

JOGO CAMPEONATO DATA Arsenal 1 x 4 Inglesa 22 de dezembro de 2020 2 x 1 Arsenal Premier League 19 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Arsenal Premier League 29 de dezembro de 2020 15h (de Brasília) West Bromwich x Arsenal Premier League 2 de janeiro de 2020 17h (de Brasília)

CHELSEA

JOGO CAMPEONATO DATA Chelsea 3 x 0 Premier League 21 de dezembro de 2020 2 x 1 Chelsea Premier League 15 de dezembro de 2020

Próximas partidas