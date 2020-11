Onde assistir ao vivo a Udinese x Milan, pela Serie A italiana?

Equipes entram em campo neste domingo (1), pela 6ª rodada da Serie A italiana; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Nesse domingo (1), o líder da Serie A, Milan visita a para tentar se manter no topo da tabela do campeonato italiano. O duelo acontece no estádio Friuli, às 8h30 (de Brasília). A partida terá transmissão da TNT, na TV fechada, além do streaming EI Plus. Na Goal , você acompanha o duelo clicando aqui .



Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Udinese x DATA Domingo, 1 de novembro de 2020 LOCAL Estádio Friuli - Udinese, ITA HORÁRIO 8h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Foto: Getty Images

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida terá transmissão da TNT, na TV fechada, além do streaming EI Plus. Na, você acompanha o duelo clicando aqui

A Udinese não deve contar com as presenças de Prodl, Coulibaly, Mato Jajalo e Rolando Mandragora. O defensor Bram Nuytinck é dúvidada para o duelo contra o Milan.

O time visitante vai contar com importantes retornos, como Donnarumma, Gabbia e Hauge, que cumpriram o período de quarentena. Ante Rebic também deve retornar pelo menos ao banco de reservas.

Porém, o técnico Pioli não poderá contar com a presença de Mateo Musacchio, que ainda se reabilita da cirurgia no cotovelo.

Provável escalação da Udinese: Musso; Becão, De Maio, Samir; Molina, De Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Okaka, Lasagna.

Provável escalação do Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernández; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Çalhanoglu, Leão; Ibrahimovic.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

UDINESE

JOGO CAMPEONATO DATA 3 x 2 Udinese 25 de outubro de 2020 Udinese 3 x 1 Vicenza Copa 28 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Udinese Serie A 6 de novembro de 2020 16h45 (de Brasília) Udinese x Serie A 22 de novembro de 2020 14h (de Brasília)

MILAN

VJOGO CAMPEONATO DATA Milan 3 x 3 Serie A 26 de outubro de 2020 Milan 3 x 0 Sparta Praha 2 de outubro de 2020

Próximas partidas