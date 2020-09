Onde assistir ao vivo a Santos x Fortaleza, pelo Brasileirão Série A 2020?

Peixe volta a campo neste domingo (27), às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O enfrenta o neste domingo (na Vila Belmiro, às 20h30 (de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no canal TNT (exceto para o estado de SP), além do EI Plus.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO SERÁ?

JOGO Santos x Fortaleza DATA Domingo, 27 de setembro de 2020 LOCAL Vila Belmiro - Santos HORÁRIO 20h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no canal TNT (exceto para o estado de SP), além do EI Plus. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com a vitória sobre o Delfín na Libertadores, o Santos soma 16 pontos no Brasileirão e busca subir na tabela de classificação.

Mais times

Para o duelo, o técnico Cuca ainda não sabe o time que mandará a campo.

Enquanto Alison é tratado como dúvida, Carlos Sánchez pode ser preservado.

Já o Fortaleza, vindo de vitória sobre o na última rodada, chega descansado para o confronto.

O técnico Rogério Ceni não terá Quintero, contudido. Jackson segue no time titular.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Santos: João Paulo; Pará, Luan Peres, Alex (Alison) e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Lucas Lourenço (Jobson) e Arthur Gomes; Soteldo, Marinho (Raniel) e Kaio Jorge.

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Jackson, Paulão, Bruno Melo; Felipe, Juninho; Romarinho, Osvaldo, David, WP9.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 0 Santos Campeonato Brasileiro 16 de setembro de 2020 1 x 2 Santos 24 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Santos Copa Libertadores 1 de outubro de 2020 19h (de Brasília) x Santos Campeonato Brasileiro 4 de outubro de 2020 19h15 (de Brasília)

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Fortaleza Campeonato Brasileiro 13 de setembro de 2020 Fortaleza 1 x 0 Internacional Campeonato Brasileiro 19 de setembro de 2020

Próximas partidas