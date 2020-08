Onde assistir ao vivo a Santa Cruz x Salgueiro, pela final do Campeonato Pernambucano?

Jogo é válido pela final Campeonato Pernambucano; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e Salgueiro voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), pela partida de volta da final do Campeonato Pernambucano. No primeiro jogo, as equipes empataram por 1 a 1 e quem vencer ficará com a taça. O duelo terá transmissão ao vivo da Globo (PE), na TV aberta e do Premiere no canal fechado. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto, em tempo real.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO SERÁ?

JOGO Santa Cruz x Salgueiro DATA Quarta-feira, 5 de agosto de 2020 LOCAL Arruda (PE) HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto:Rafael Melo/Santa Cruz FC

A partida terá transmissão ao vivo da Globo (PE), na TV aberta e do Premiere no canal fechado. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real, a partir das 21h30 (de Brasília), clicando aqui.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com o empate por 1 a 1 no jogo de ida, a decisão está completamente aberta para a partida no Arruda na noite desta quarta-feira. Santa Cruz e Salgueiro mandarão a campo o que tiverem de melhor à disposição e a disputa promete ser quente em Pernambuco.

Maycon, Toty, William Alves, Danny Morais, Célio, André, Paulinho, Didira, Fabiano, Derlis e Pipico.

Provável escalação do Salgueiro: Tanaka, Sinho, Ranieri, Arthur, Daniel Nazaré, William Daltro, Bruno Sena, Renato Henrique, Alison, Ciel e Muller.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SANTA CRUZ

JOGO CAMPEONATO DATA Salgueiro 1 x 1 Santa Cruz Campeonato Pernambucano 2 de agosto de 2020 Santa Cruz 0 (7) x (6) 0 Campeonato Pernambucano 2 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Santa Cruz 8 de agosto de 2020 17h (de Brasília) Santa Cruz x Treze Série C 13 de agosto de 2020 20h (de Brasília)

SALGUEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Salgueiro 1 x 1 Santa Cruz Campeonato Pernambucano 2 de agosto de 2020 Salgueiro 3 x 0 Afogados Campeonato Pernambucano 30 de julho de 2020

Próximas partidas