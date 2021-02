Onde assistir ao vivo a Real Sociedad x Manchester United, pela Liga Europa?

No País Basco, jogo será nesta quinta-feira (18), pela segunda fase; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Real Sociedad recebe o Manchester United nesta quinta-feira (18), o estádio Anoeta, a partir das 14h55 (de Brasília), em jogo de ida válido pela segunda fase da Europa League. A partida terá transmissão ao vivo na Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Real Sociedad x Manchester United DATA Quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021 LOCAL Anoeta, País Basco - ESP HORÁRIO 14h55 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Real Sociedad quer mostrar força em casa/ Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo na Fox Sports. Na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

REAL SOCIEDAD

Jogando em casa, a Real Sociedad quer mostrar a sua força diante do forte rival. No entanto, Sangalli e Moya estão lesionados e fora do jogo, enquanto Oyarzabal se recuperou de lesão e está disponível.

🧐 ¿Lo sabías?



📊 @AdnanJanuzaj es el segundo jugador que más regates en campo contrario ha intentado en la @EuropaLeague (35), habiendo completado 23 de ellos.#UEL | EuropaRS | #AurreraReala pic.twitter.com/KHzCntPe1l — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) February 16, 2021

Provável escalação do Real Sociedad: Alex Remiro; Nacho Monreal, Igor Zubeldia, Robin Le Normand, Andoni Gorosabel; Mikel Merino, Asier Illaramendi, David Silva; Adnan Januzaj, Alexander Isak, Mikel Oyarzabal.

MANCHESTER UNITED

Do outro lado, o Manchester United também deve ir com força total para o duelo. Os desfalques da equipe seguem sendo Pogba e Phil Jones, lesionados.

Provável escalação do Manchester United: Dean Henderson; Alex Telles, Harry Maguire, Eric Bailly, Aaron Wan-Bissaka; Nemanja Matic, Scott McTominay; Bruno Fernandes, Mason Greenwood, Marcus Rashford; Anthony Martial.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REAL SOCIEDAD

JOGO CAMPEONATO DATA Getafe 0 x 1 Real Sociedad La Liga 14 de fevereiro de 2021 Real Sociedad 4 x 1 Cádiz La Liga 7 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Real Sociedad x Alavés La Liga 21 de fevereiro de 2021 12h15 (de Brasília) Manchester United x Real Sociedad Liga Europa 25 de fevereiro de 2021 17h (de Brasília)

MANCHESTER UNITED

JOGO CAMPEONATO DATA West Bromwich 1 x 1 Manchester United Premier League 14 de fevereiro de 2021 Manchester United x West Ham Copa da Inglaterra 9 de fevereiro de 2021

Próximas partidas