Onde assistir ao vivo a RB Bragantino x Ceará, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo neste sábado (19), às 19h (de Brasília), em Bragança Paulista; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

RB e Ceará entram em campo na noite deste sábado (19), às 19h (de Brasília), em Bragança Paulista, pela11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere, na TV fechada.

QUANDO SERÁ?

JOGO RB Bragantino x Ceará DATA Sábado, 19 de setembro de 2020 LOCAL Nabizão - Bragança Paulista HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Ceará

A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada, a partir das 19h (de Brasília). Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com duas vitórias consecutivas, o Ceará do técnico Guto Ferreira não poderá contar com Klaus e Rodrigão, ambos com problemas físicos.

Após vencer o Flamengo na última rodada do Brasileirão, e sair na frente sobre o Brusque na Copa do , Leandro Carvalho mantém os pés no chão e prega respeito ao RB Bragantino.

"Todos os jogos do Brasileiro são confronto direto, porque todas as duas equipes que vão se enfrentar estão em busca dos três pontos. A gente tem que saber que a equipe do Bragantino é uma equipe forte, tem jogadores muito bons. A gente tem que respeitar o nosso adversário, principalmente se tratando de uma equipe que fez um investimento grande.", disse o jogador.

Já o RB Bragantino ocupa a lanterna da competição, com uma vitória, quatro empates e cinco derrotas, e só pensa nos três pontos para iniciar a reabilitação.

"A expectativa sempre foi das melhores e continua sendo. Pelo investimento, pela seriedade, por tudo que a empresa representa. Nessas 10 primeiras rodadas, mostramos que podemos ser muito competitivos. Não enfrentamos nenhuma equipe que fosse muito superior. A Série A é um torneio que não permite erro, não permite vacilos. Todos estão começando a ver isso", analisou o goleiro Julio Cesar.

No entanto, o técnico Maurício Barbieri não terá Edimar, suspenso, além de Luis Phelipe, Vitinho, Leandrinho e Weverton, no DM.

Provável escalação do RB Bragantino: Júlio César; Weverton, Léo Ortiz, Realpe e Léo Ortiz e Aderlan; Ricardo Ryller, Lucas Evangelista e Raul; Claudinho, Alerrandro e Artur.

Provável escalação do Ceará: Fernando Prass; Samuel Xavier, Luiz Otávio, Gabriel Lacerda e Bruno Pacheco; Fernando Sobral, Vinicius, Charles e Ricardinho; Leandro Carvalho e Cléber.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

RB BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 RB Bragantino Campeonato Brasileiro 9 de setembro de 2020 2 x 1 RB Bragantino Campeonato Brasileiro 13 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x RB Bragantino Campeonato Brasileiro 27 de setembro de 2020 11h (de Brasília) RB Bragantino x Campeonato Brasileiro 3 de outubro de 2020 20h (de Brasília)

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 2 x 0 Campeonato Brasileiro 13 de setembro de 2020 Brusque 0 x 2 Ceará 16 de setembro de 2020

Próximas partidas