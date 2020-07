Onde assistir ao vivo a PSG x Lyon, pela final da Copa da Liga Francesa?

Clássico marca a final da Copa da Liga Francesa nesta sexta-feira (31), às 16h10; veja como acompanhar ao vivo na internet

e se enfrentam nesta sexta-feira (31), às 16h10 (de Brasília), no Stade de France, pela final da Francesa. A partida não terá transmissão no . Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO PSG x Lyon DATA Sexta-feira, 31 de julho de 2020 LOCAL Stade de France - Paris, FRA HORÁRIO 16h10 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida não terá transmissão no Brasil. Mas na Goal, o torcedir pode acompanhar o minuto a minuto em tempo real, a partir das 16h10 (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Visando a preparação para os duelos decisivos da , PSG e Lyon disputam o título da .

Para a decisão, o técnico Thomas Tuchel segue sem contar com Mbappé, lesionado, além de Thilo Kehrer, com problema no quadril.

Pablo Sarabia pode ser uma opção de ataque na ausência de Mbappé, enquanto Juan Bernat também pode retornar ao time titular.

Já o Lyon pode entrar em campo com Thiago Mendes no meio-campo, enquanto é improvável que Youssouf Koné e Kenny Tete apareçam.

Provável escalação do PSG: Navas; Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Bernat; Di María, Verratti, Gueye, Draxler; Icardi, Neymar

Provável escalação do Lyon: Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Rafael, Reine-Adélaide, Guimarães, Aouar, Corneta; Dembele, Depay.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA PSG 4 x 0 Amistoso 21 de julho de 2020 PSG 1 x 0 Saint-Etienne Copa da 24 de julho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO PSG x Sochaux Amistoso 5 de agosto de 2020 14h (de Brasília) x PSG Champions League 12 de agosto de 2020 16h (de Brasília)

LYON

JOGO CAMPEONATO DATA Lyon 2 x 1 Celtic Amistoso 18 de julho de 2020 Gent 2 x 3 Lyon Amistoso 22 de julho de 2020

Próximas partidas