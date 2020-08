Onde assistir ao vivo a Ponte Preta x CSA, pela Série B do Brasileiro 2020?

Equipes entram em campo pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Depois de conquistar a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro , a recebe o nesta sexta-feira (21), no Moisés Lucarelli, às 21h30 (de Brasília), pela quinta rodada da competição. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Ponte Preta x CSA DATA Sexta-feira, 21 de agosto de 2020 LOCAL Moisés Lucarelli - Campinas HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Francisco Cedrim/RCortez/CSA)

A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real, clicando aqui.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de bater o Oeste fora de casa, a Ponte Preta (8º) aliviou a tensão que rondava o Moisés Lucarelli, principalmente após o protesto de um grupo de torcedores. Para o técnico João Brigatti, a confiança aumentou no elenco da . "A gente quer a torcida do nosso lado, nos apoiando. Que a torcida dê apoio e confiança para esses atletas. Certeza que começamos um novo ciclo com essa vitória, um ciclo de vitórias rumo ao acesso", afirmou.

Já o CSA (14º) faz apenas a sua terceira partida na Série B, já que teve uma série de jogadores que testaram positivo para Covid-19. O time alagoano deve ter mais jogadores à disposição, já que a última rodada ficou com elenco reduzido até para compor o banco de reservas. Desta forma, o técnico Eduardo Baptista deve ter que improvisar menos no time titular.

Provável escalação do Ponte Preta: Ivan, Apodi, Wellington Carvalho, Luizão, Guilherme, Luís Oyama, Bruno Reis, Camilo, João Paulo, Matheus Peixoto e Zé Roberto.

Provável escalação do CSA: Thiago, Caio, Alan Costa, Luciano Castán, Rafinha, Marquinhos, Geovane, Caio Felipe, Andrigo, Netto, Rafael Bilu e Diego Maurício (Rodrigo Pimpão).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PONTE PRETA

JOGO CAMPEONATO DATA Oeste 1 x 3 Ponte Preta Série B 18 de agosto de 2020 Ponte Preta 3 x Série B 14 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Afogados x Ponte Preta Copa do 25 de agosto de 2020 16h (de Brasília) x Ponte Preta Série B 29 de agosto de 2020 19h (de Brasília)

CSA

JOGO CAMPEONATO DATA Operário 3 x 0 CSA Série B 18 de agosto de 2020 CSA 1 x 0 Série B 8 de agosto de 2020

Próximas partidas