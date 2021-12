Onde assistir ao vivo a Lyon x Rangers, pela Europa League?

Pela última rodada do grupo A da Liga Europa, Lyon e Rangers entram em campo nesta quinta-feira (9), a partir das 14h45 (de Brasília), na casa do time francês . A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na tv fechada, e do Star+, na plataforma de streaming. Na GOAL, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Lyon x Rangers DATA Quinta-feira, 9 de dezembro de 2021 LOCAL Groupama Stadium, Lyon - FRA HORÁRIO 14h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na tv fechada, e o Star+, em streaming, irão passar o jogo desta quinta-feira. Na GOAL, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Já classificado à próxima fase da Liga Europa, o Lyon entra em campo nesta quinta-feira querendo manter a invencibilidade na competição.

Diomande e Denayer estão machucados, assim como Dubois, Pintor e Reine-Adelaide.

Do outro lado, o Rangers precisa ao menos de um empate para se garantir na fase eliminatória da competição europeia.

Os escoceses também têm baixas por lesão: Helander, Ofoborh e Balogun, enquanto Morelos e Sakala estão suspensos..

Provável escalação do Lyon: Lopes; Gusto, Da Silva, Lukeba, Henrique; Cherki, Caqueret, Keita, Kadewere; Dembele, Slimani.

Provável escalação da Rangers: McGregor; Patterson, Goldson, Bassey, Barisic; Lundstram, Davis, Kamara; Aribo, Roofe, Hagi.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LYON

JOGO CAMPEONATO DATA Bordeaux 2 x 2 Lyon Ligue 1 5 de dezembro de 2021 Lyon 1 x 2 Reims Ligue 1 1 de dezembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Lille x Lyon Ligue 1 12 de dezembro de 2021 9h (de Brasília) Paris FC x Lyon Copa da França 17 de dezembro de 2021 17h (de Brasília)

RANGERS

JOGO CAMPEONATO DATA Rangers 3 x 0 Dundee FC Campeonato Escocês 4 de dezembro de 2021 Hibernian 0 x 1 Rangers Campeoanto Escocês 1 de dezembro de 2021

Próximas partidas