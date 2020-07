Onde assistir ao vivo a Juventus x Torino, pelo Campeonato Italiano?

Equipes entram em campo neste sábado (4), às 12h15 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na internet

Buscando o título do Campeonato Italiano, a recebe o na tarde sábado (4), às12h15 (de Brasília), pela 30ª rodada da . A partida não terá transmissão ao vivo no . Na Goal, você pode acompanhar o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Juventus x Torino DATA Sábado, 4 de julho de 2020 LOCAL Allianz Stadium - Turim, ITA HORÁRIO 12h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida não terá transmissão ao vivo Brasil, mas na Goal, o torcedor pode acompanhar o minuto a minuto em tempo real, a partir das 12h15 (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Atualmente, a Juventus está quatro pontos à frente da Lazio, em segundo lugar, enquanto o Torino ocupa a 14ª posição, a seis pontos da zona de rebaixamento.

A equipe de Maurizio Sarri já venceu os últimos seis no Italiano, incluindo vitórias sobre Bolonha, Lecce e , desde que voltou à ação após o período de paralisação do futebol devido à pandemia do coronavírus.

Para o duelo, a Juve não poderá contar novamente com Mattia De Sciglio, Alex Sandro, Sami Khedira, Giorgio Chiellini e Merih Demiral, lesionados, enquanto Danili retorna após cumprir suspensão na última rodada.

Quanto ao Torino, Daniele Baselli está fora da temporada com uma lesão no joelho, mas os visitantes estão em boa forma quando se preparam para enfrentar seus rivais neste fim de semana.

Simone Zaza ficou no banco de reservas na derrota para a devido a uma pequena lesão, mas o italiano deve retornar ao time titular ao lado de Andrea Belotti.

Provável escalação do Juventus: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Rabiot, Pjanic, Bentancur; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo.

Provável escalação do Torino: Sirigu; Lyanco, N'Koulou, Bremer; Aina, Lukic, Rincon, Meite, De Silvestri; Belotti, Verdi

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

JUVENTUS

JOGO CAMPEONATO DATA Juventus 4 x 0 Lecce Campeonato Italiano 26 de junho de 2020 Genoa 1 x 3 Juventus Campeonato Italiano 30 de junho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Juventus Campeonato Italiano 7 de julho de 2020 17h45 (de Brasília) Juventus x Campeonato Italiano 11 de julho de 2020 16h45 (de Brasília)

TORINO

JOGO CAMPEONATO DATA 4 x 2 Torino Campeonato Italiano 27 de junho de 2020 Torino 1 x 2 Lazio Campeonato Italiano 30 de junho de 2020

Próximas partidas